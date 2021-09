De A12 gaat volgende week dicht: 'Dat wordt een zooitje, dat kan niet anders’

vuurwerkverbod Zo gaat oud en nieuw in Utrecht er voortaan uitzien (als het aan de gemeente ligt)

23 september Als het aan de gemeente Utrecht ligt, is het vanaf de jaarwisseling 2022/2023 verboden om zelf vuurwerk af te steken in de stad. Een centrale vuurwerkshow wordt gezien als een mogelijk alternatief. Dat blijkt uit een brief van het college aan de Utrechtse gemeenteraad.