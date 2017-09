De bakkende Benjamin en swingende Vanessa bij Heel Holland Bakt

Na in augustus te zijn opgewarmd met een seizoen The Great British Bake Off, zijn vanaf vanavond weer, met respect, tien koekenbakkers van eigen bodem aan zet. En Heel Holland Bakt, dit voorjaar opgenomen op het terrein van Kasteel Maarsbergen, telt twee deelnemers uit onze regio.