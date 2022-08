De bakker van de bekende chipolatataart vertrekt uit Utrechtse binnenstad

Wie in november naar het centrum van Utrecht afreist voor de beroemde chipolatataart van banketbakkerij Wammes, wacht in de Lange Jansstraat een nare verrassing. De banketbakkerij is dan vertrokken.

Waarmee er weer een kleine speciaalzaak verdwijnt uit het hart van de stad, zegt eigenaar Everim Wammes (43). ,,Alleen de grote ketens blijven over.’’

Start in de oorlog

In 1942 nam zijn grootvader de zaak aan de Vossegatsedijk over. Na de bevrijding verkaste hij naar de Nobelstraat, in 1980 namen zijn vader en moeder hun intrek in de huidige zaak aan de Lange Jansstraat met winkelruimte en 150 vierkante meter bakkerij erboven

Everim Wammes ging op zijn negentiende in de zaak, die hij inmiddels heeft overgenomen, al werkt zijn vader Peter (71) er nog zes dagen per week. ,,Hij houdt van twee dingen: bakkerswerk en Harley rijden.’’

Twee jaar geleden, middenin de coronacrisis, kregen ze een brief. Eigenaar Opportunity Real Estate liet weten dat de huur per 1 januari 2023 stopte. ,,We waren net opgelucht dat we de kerst van 2020 hadden overleefd.’’

Einde oefening

Uiteindelijk werd een conflict voorkomen en heeft Wammes zelfs nog een ‘klein bedrag’ meegekregen. Hard nodig, want een bakkerij verhuizen is geen sinecure. ,,Voor veel apparatuur en ook bijvoorbeeld de op maat gemaakte toonbank is het einde oefening.’’

Wammes moest op zoek naar een nieuwe plek. Steenweg en Nachtegaalstraat bleken prijzig, uiteindelijk kwam het Smaragdplein in Hoograven in beeld. ,,In het pand waar eerder de apotheek zat. Met twee grote supermarkten, parkeergelegenheid, station Vaartsche Rijn dichtbij en vanuit het centrum ben je er zo op de fiets. Het komt goed.’’

Wammes is enthousiast over de nieuwe, moderne, opengewerkte bakkerij, waardoor contact met klanten en winkelpersoneel makkelijker wordt. ,,Sinds een maand ben ik blij en opgelucht. Mijn grootvader zei altijd: ‘Van hard werken ga je niet dood, van zorgen wel’.’’

