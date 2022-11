De bekende chipolatataart van Wammes is er weer (alleen niet meer in het centrum van Utrecht)

Update Meisje (11) uit Soest nog altijd vermist nadat ze niet op hockeyclub aan is gekomen, politie uit zorgen

Het 11-jarige meisje uit Soest dat sinds dinsdagmiddag vermist is, is woensdagochtend nog steeds niet terecht. Zij sprak af met vriendinnen om naar haar hockeytraining te gaan, maar vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor. Wel is haar fiets teruggevonden. De politie uit haar zorgen en ook haar moeder slaat alarm: ,,Ik ben er zeker van dat ze is ontvoerd", zegt ze tegen het AD.

11:42