De Bilt heeft weinig vertrouwen in haar politici en dat ligt aan henzelf, vindt deze oude rot in het vak

GroenLinks, D66 en CU in De Bilt koesteren diversi­teit, maar bij de SGP ‘gaat het juist prima zonder vrouwen’

Bij welke politieke partij in De Bilt is de vrouw tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen het best vertegenwoordigd? Yvo Kok-Palma, data-onderzoeker én nummer 3 op de lijst van GroenLinks deed onderzoek. Conclusie van zijn lijsttrekker: Er is nog een wereld te winnen als het om gelijkheid van vrouwen en mannen gaat in de Biltse politiek.

20 februari