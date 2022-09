De Bilt onthult gedenkplaatje op geboortehuis van de Wereld Meteorologische Organisatie

De WMO is de overkoepelende organisatie van meteorologische organisaties waar 193 landen ter wereld bij aangesloten zijn. Het is van groot belang voor internationale samenwerkingen, het uitwisselen van gegevens en producten omtrent meteorologie en het bevorderen van onderzoek op het gebied van weer en klimaat.

De WMO was gevestigd in De Bilt van 1928 tot 1939. Vandaag de dag is de organisatie gevestigd in een groot glazen gebouw in Genève, Zwitserland.