De Bilt stuurt aan op minderheidscoalitie van GroenLinks en D66; geen rol voor Schlamilch (Forza)

Van sin­ger-songwriter tot postpunk: popcompeti­tie Parel van de Betuwe pakt draad weer op

Zes deelnemers strijden 8 april om 20.00 uur in de Gelderlandfabriek in Culemborg om de titel en de prijzen in de finale van popcompetitie Parel van de Betuwe. Van singer-songwriter tot postpunk, alles komt deze 31ste editie voorbij.

