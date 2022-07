De buurt wil het niet, maar tóch gaat deze omstreden warmtebuffer er komen

Volgens omwonenden Ed Wennekes is de gemeente Nieuwegein meer begaan met de portemonnee van energiebedrijf Eneco dan met de gevoelens van omwonenden in de wijk Zuilenstein. Dat zei hij tijdens de overhandiging van 241 handtekeningen uit de buurt tegen het 18 meter hoge ding aan de Symfonielaan.

Gigantische thermosfles

De omwonenden waren niet tégen de buffer, die een belangrijke rol speelt in de verduurzaming van het warmtenet. Op momenten van minder vraag kan in de buffer tijdelijk warmte worden opgeslagen door middel van water. Maar de omwonenden vinden het lelijk en vragen zich af hoe veilig het is. De buurt wil dat de ‘gigantische thermosfles‘ minstens honderd meter verderop wordt neergezet.