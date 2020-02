De Champions League van het kickboksen strijkt neer in Utrecht: ‘Dit is je kans de top aan het werk te zien’

Glory75, waar hebben we het dan over?

,,Vroeger had je de K1-gevechten. Toen die organisatie failliet ging, zijn anderen in dat gat gesprongen. Glory is, zeg, maar de Champions League van het kickboksen. Dat hele circus reist de wereld over. Nu is Utrecht aan de beurt, voor editie 75. Bijzonder? Tegenwoordig heb je overal gala’s. Alleen dit weekeinde zijn er in Nederland talloze zogenoemde Behind Close Doors-gala’s. Vijftig! Dat zegt genoeg over de vlucht die de sport heeft genomen. Dat komt mede door Rico Verhoeven en Badr Hari natuurlijk. Rico is de ideale schoonzoon, Badr de bad guy.’’