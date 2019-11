De chaos rondom de marathon van Utrecht blijkt nog veel groter dan gedacht: dit ging er allemaal fout

Dat blijkt uit een evaluatie van de marathon op 12 mei van dit jaar. De Utrecht Marathon van 2019 zal voor altijd herinnerd blijven als de editie waarbij 1800 hardlopers de verkeerde kant opliepen. De deelnemers aan de kwart marathon kwamen vanaf de Gansstraat op het parcours van de halve marathon. Sommigen liepen de halve marathon (21,1 kilometer), anderen zijn eerder omgekeerd. Uiteindelijk zijn 140 deelnemers überhaupt niet gefinisht.

Volgens het organiserende sportbureau Golazo is de fout ‘door een samenloop van omstandigheden’ ontstaan. Zo stonden er op cruciale plekken geen hekken, omdat de leverancier te laat was. Doordat de wedstrijd al gestart was, waren delen van het parcours inmiddels onbereikbaar. Ook zijn verkeersregelaars onvoldoende op de hoogte gebracht van de exacte looproutes.

Pendelbussen

Naast de chaos tijdens de wedstrijd, is er achter de schermen nog veel meer fout gelopen, zo blijkt uit de evaluatie. Zo is er volgens organisator Golazo door busbedrijf Qbuzz pas een dag van tevoren gecommuniceerd over omleidingen van de diverse buslijnen. Ook zijn beloofde pendeldiensten voor de deelnemers van de marathon niet goed uitgevoerd. Door een foutieve briefing reden er pendelbusjes dwars over het evenemententerrein. De organisatie heeft de chauffeurs ter plekke op de juist route moeten wijzen.

Hoewel Golazo over de fout met het parcours de hand in eigen boezem steekt, zijn er ook enkele sneren naar de gemeente Utrecht. Zo zou de datum van de marathon te laat zijn vastgesteld, waren uitgelopen wegwerkzaamheden niet tijdig gecommuniceerd en zou er onduidelijkheid zijn over een alternatieve parkeerplek voor omwonenden van de marathon.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Deelnemers aan de marathon van Utrecht belandden dit jaar op het Croeselaan tussen het ‘gewone’ verkeer. © Jacco Boor

De gemeente Utrecht laat in een reactie weten dat er voor parkeren geen aparte regelingen nodig zijn, omdat op zondagen parkeren in het grootste gedeelte van de stad gratis is. Wat betreft de uitgelopen wegwerkzaamheden vraagt de gemeente om ‘enige flexibiliteit’ van de organisatie. En het vaststellen van de datum van de marathon zou volgens de regels zijn gebeurd.

Politie

Ook volgend jaar is Golazo de organisator van de Utrechtse marathon. Die editie is op zondag 19 april. De gemeente Utrecht waarschuwt alvast: de politie heeft in die periode nauwelijks genoeg personeel voor begeleiding van de marathon. Golazo moet de begeleiding van de marathon daarom zelf regelen. De organisator heeft voor komend jaar in elk geval beterschap beloofd.