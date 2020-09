De dochter van Hayat (36) was pas twee weken, en toen werd ze al afgewezen door de basisschool

Vroeger, toen was alles nog lekker overzichtelijk. De Utrechtse Hayat el Yaacoubi (nu 36) groeide op in haar eigen bubbel in een groot gezin in Kanaleneiland. ,,We gingen naar school, deden ons ding. Maar we maakten ons verder geen illusies. Wij waren immers van Marokkaanse afkomst. En we woonden ook nog eens in Kanaleneiland. We zouden het toch nooit verder schoppen dan de mensen in Oog in Al.”