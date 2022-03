De Dom moet verlicht en dus gaat fundraising in hoogste versnelling: ‘Wil de Dom weer zien stralen’

Krijgt Wijk bij Duurstede een drie- of vierpartij­en­co­a­li­tie? ‘Chemie is belangrijk’

Krijgt Wijk bij Duurstede een coalitie van drie of vier partijen? Die vraag ligt op tafel bij de gesprekken die de informateurs Karin Boelhouwer en Guus de Lange gaan voeren met de politieke partijen. Dinsdag 22 maart is er eerst een ‘duidingsdebat’ in de gemeenteraad.

21 maart