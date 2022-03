De Domtoren of een grote Pokémon, Matti (34) tuft kleden: ‘Ik word rustig van het geluid van de machine’

Wat is tufting?

Matti: ,,Het is een techniek waarmee je met de hand een kleed kunt maken. Om te beginnen kies je een ontwerp uit. Dan projecteer je die afbeelding op het doek en trek je het over. Met een tuftpistool, wat lijkt op een handnaaimachine, schiet je de garen door het doek. Eerst zet je de omlijningen neer en langzaam vul je het figuur lijn voor lijn in. Dit type tuftpistool geeft lusjes. Je zet een lijn en dan knip je de draden weer af. Het is een secuur werkje.”