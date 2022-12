De één zit achter de tralies (18), de ander is vrij (16): broers vertellen via kledinglijn hun levensverhaal

Utrecht in 1838 Het Leesmuseum was voor de intellectu­e­le elite, maar hier kon plots íedereen aan betaalbaar leesvoer komen

In 1838 kreeg Utrecht een Leesmuseum aan het Oudmunsterkerkhof, het tegenwoordige Domplein. Het Leesmuseum – ook wel leeskabinet genoemd – was een letterkundig-wetenschappelijk genootschap voor een select gezelschap. Het genootschap, dat in 1822 al was opgericht, verzorgde voordrachten en beschikte over een bibliotheek voor een meer ontwikkeld publiek.

