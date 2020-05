De eerste ‘Chinese Hema’ van Nederland opende haar deuren en dít is wat je er koopt

‘Last woman standing’ Anouk (30) uit Utrecht na Expeditie Robinson: ‘Ik kon niet stoppen met eten’

18:10 De Utrechtse Anouk van der Horst (30) hield het dertig dagen vol op het onbewoonde eiland van RTL-programma Expeditie Robinson Nederland vs België. Net voor de halve finale werd ze er door haar mede-expeditiegenoten uitgeknikkerd. Dat is zuur, maar ze is vooral trots.