De elektrische bus is stil, heel stil

Oplaadpunt

In de bus is goed rekening gehouden met de lege mobieltjes van reizigers . Bij elke stoel zit een oplaadpunt in de muur. Maar smartphonegebruikers buiten de bus moeten uitkijken. Ze horen de bus niet aankomen. ,,We denken er wel over na om een leuk geluidje aan de bus toe te voegen. Een kerstthema bijvoorbeeld in december. De stilte biedt die mogelijkheden ook. Dat is én leuk én dan hoor je hem aankomen”, vertelt Van Dijk.