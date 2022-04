Dé energieman van Wijk zwaait af: ‘In 2015 riepen wij al dat we geen gas moesten afnemen van Poetin’

Circusbeer uit Oekraïne komt naar Berenbos in Ouwehands­die­ren­park

Stichting Bears in Mind is op dit moment druk bezig een bruine beer uit Oekraïne te evacueren die al 18 jaar in erbarmelijke omstandigheden leeft. De situatie van de voormalige circusbeer is door de oorlog zo verslechterd, dat de stichting alles op alles heeft gezet om haar zo snel mogelijk uit het oorlogsgebied weg te halen.

10 april