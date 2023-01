De Enghlaan was een pleister op Mariekes betonnen nieuwbouwziel: ‘Help, red de Enghlaan!’

column Huurprij­zen in Utrecht marktcon­form? Marieke noemt het graaierij van de ergste soort

In het jaar des Heren 1999 studeerden wij af en zochten we een huisje in Utrecht. Ook toen was het aanbod al klein en prijzig. Gelukkig vond mijn toen nog vriendje emplooi bij Rijkswaterstaat. Daar werkte een ietwat pinnige mevrouw, die woonruimte hosselde voor jong personeel.

16 januari