De felle tegenstanders van toen gaan het azc in Overvecht missen

Busje rijdt bij Werkhoven op boom, bestuurder zwaarge­wond

9:36 Op de Leemkolkerweg in Werkhoven is afgelopen nacht een busje tegen een boom gebotst en in een weiland terecht gekomen. De bestuurder raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zijde van het busje klapte uit elkaar bij de botsing, de bestuurder vloog uit het voertuig.