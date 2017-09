De Gezichtslaan kopen? Het kan, want Bilthoven heeft een eigen Monopolyspel

Eigenaar worden van de Gezichtslaan in Bilthoven, onbetaalbare huur vragen voor de Soestdijkseweg Zuid of een hotel bouwen op de Donsvlinder. Wie wil dat nou niet? Het is nu zomaar mogelijk, want Bilthoven heeft zijn eigen Monopolyspel.

Nu de tunnel in de Leyenseweg klaar is, kan bij supermarkt PLUS gespaard worden voor het populaire spel. De oplage is beperkt tot 1.500 stuks. Er is een enorme run op het spel, dat beslist een Bilthovens collector's item gaat worden. Meer dan de helft is al gereserveerd.

Initiatiefnemer Gert Smit van supermarkt PLUS vertelt dat hij al een jaar geleden is begonnen met de voorbereidingen voor de actie. „Ik wilde iets aparts doen. We hebben twee jaar te maken gehad met de bouw van de tunnel. Nu we weer bereikbaar zijn, wilde ik een trekker hebben en heb ik dit ingezet.”

Knokken voor toestemming

Monopoly laten maken voor een willekeurige plaats gaat niet zomaar. Smit: „Je moet ervoor knokken. Ze willen het spel niet in heel Nederland hebben.” Zo moest licentiehouder Hasbro toestemming geven, moest Smit met Engeland corresponderen en moest aan allerlei voorwaarden worden voldaan. „Vandaar dat er maar 1.500 spellen beschikbaar zijn.”

Wie een spel wil bemachtigen, moet zegeltjes sparen. Klanten krijgen bij de Bilthovense supermarkt een spaarzegel bij besteding van elke 10 euro, en extra zegels bij bepaalde A-merk-artikelen. Bij een volle kaart met 40 zegels kan het spel, dat 59,95 euro waard is, worden gekocht voor 24,95 euro. Met twee volle spaarkaarten kost het 19,95 euro. Sparen kan tot 4 november.