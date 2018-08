De grootste rollerdisco van Nederland is open: Bee Gees aan en gaan!

Rocking Rollerz bestaat – naast een uitgifteplek van huurskates en een bar met zitjes – feitelijk uit twee delen. In deel één staat de dj te draaien, rijden straks mensen relaxt hun rondjes en dansen erbij. In deel twee, de ‘Highspeed Blacklight Lane’, ligt de focus wat minder op de muziek en meer op de sport. Daar wordt er hard gereden en is de eigen snelheid terug te zien. „Daar leggen we in het midden zitzakken neer en kan men lekker chillen.”



Is dit alles een teken dat de rollerdisco weer terug is?

„Daar lijkt het wel op. Het zijn golfbewegingen, maar de rollerskates worden weer meer verkocht. Wij mikken trouwens op 16-plus, maar zeker ook op de mensen die de hype in de jaren 80 hebben meegemaakt. Iedereen is welkom, zo oud als ze de skates durven aan te trekken. Op de testavond was er een man van in de vijftig. Hij vond het leuk en riep: ‘Ik kom terug met mijn schaatsteam’.”



Zelf een rollerskater?

„Eerder ooit een skateboarder. Maar ik heb nu al een paar keer op de skates gestaan en het is eerlijk gezegd veel leuker dan ik had verwacht. En makkelijker. Maar als je écht wil uitblinken, dat is wat anders. Overigens is onze gladde vloer erg geschikt. En er zit een soort vering in die skates, dat is de clou. Je moet in de bochten echt geen pootje over gaan doen.”