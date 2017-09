De herfststorm in regio Utrecht is voorbij, 30 schademeldingen

Vanmiddag om drie uur werd het weeralarm afgeschaald van code geel naar code groen, wat betekent dat de herfststorm in de regio Utrecht voorbij is. Vanochtend en aan het begin van de middag zorgde die wel voor wat overlast, maar de brandweer sprak van een ‘rustige’ storm.

Zo waaide op de A2 bij Abcoude, op de rijstroken van Amsterdam naar Utrecht, een vrachtwagen om. De bestuurder kon er zelf uitklimmen. In Vinkeveen kwam een tak op een vrachtwagen terecht. In Veenendaal was de Rondweg-West ter hoogte van de Dijkstraat geblokkeerd door een omgevallen boom. De gemeente ruimde die op.

Bomen en takken

Volgens brandweerwoordvoerder Sjaak Haasnoot is er niet één gebied dat er uitspringt. ,,In Veenendaal aan de Weverij ligt nog een boom over de weg, in de bocht. Daar is één rijbaan geblokkeerd. En in De Bilt ligt een tak van zon 6 meter over een fietspad. De meldingen komen uit Amersfoort, Utrecht, Woerden, Vinkeveen, Leersum, Maartensdijk... Kortom, het komt uit allerlei plaatsen in ons gebied.’’

Quote Het is goed te behappen. Natuurlijk is het drukker dan op andere ochtenden, maar voor een storm is het rustig Sjaak Haasnoot, woordvoerder brandweer De brandweer hoefde dan ook niet op te schalen om meer brandweerlieden op de been te hebben. ,,Het is goed te behappen. Natuurlijk is het drukker dan op andere ochtenden, maar voor een storm is het rustig.’’

Domtoren

Het werk aan de Domtoren is tijdens de storm op een lager pitje gezet. ,,Het ligt niet stil, maar we gaan even niet de hoogte in. Er zijn wel abseilers aan het werk om gaten te maken voor de lift. Ze zijn een beetje een speelbal in de wind, maar het zijn hooggekwalificeerde mensen die vaker op hoge gebouwen werken’’, vertelt torenbeheerder Jaap van Engelenburg. Boven op de Domtoren, in de spits, zit een windmeter die vanochtend al uitsloeg naar windkracht 6.