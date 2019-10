De hits Never Alone en Dreams werden door deze broers bedacht op een zolderkamertje in Zuilen

Als op een radiostation in Australië, Amerika of waar ook ter wereld Never alone of Dreams klinkt, dan rinkelt de kassa bij de broertjes Boer. Bobby (51), de oudste van de twee met een onvervalst Utrechtse tongval: ,,Dat moet je ook weer niet overdrijven hè. We zijn niet schatrijk geworden van het succes. Maar mede dankzij de auteursrechten komt er regelmatig nog een leuk bedragje binnen.” Martin (49): ,,Zeker. Het is iedere keer best spannend om te zien hoeveel er is bijgeschreven. De laatste maanden gaat het best lekker, want we worden weer veel gedraaid, omdat het precies 25 jaar geleden is dat we die hits scoorden.’’ Grijnzend: ,,Laat ik het zo zeggen: het is een leuke bonus. Ik kan er lekker van op vakantie.” Bobby: ,,Het huis hier in IJsselstein, daar had ik niet kunnen wonen zonder 2 Brothers.’’