De Hojelkazerne bood zo'n honderd jaar lang onderdak aan soldaten, in goede én slechte tijden

32 huizen opgeofferd voor 3200 luxe appartemen­ten: logisch of schandalig?

Duizenden nieuwe woningen in de stad en krakkemikkige huizen die door vermogende tweeverdieners worden opgeknapt. Het lijkt een zegen. Maar is dat het ook? Vaak gaat het ten koste van oude volksbuurtjes en hun oorspronkelijke bewoners. Zo ook aan de Croeselaan in Utrecht, waar 32 woningen plaatsmaken voor 3200 luxe appartementen. „Er is een klassenstrijd gaande.”

3 april