De kerstboom van IJsselstein is ontstoken, maar niemand die ‘m ziet branden (voorlopig althans)

,,Dat is flink balen”, zei de kersverse voorzitter Ghita van der Kraan na haar eerste officiële daad van de Stichting Kerstboom in IJsselstein. Het was een flinke domper op een verder vlekkeloze, maar bitterkoude avond. De 120 lampen in de tuien van de zendmast blijven tot begin januari aan. ,,Als ik de boom zie branden weet ik dat ik bijna thuis ben. Dat geeft een fijn gevoel.”

In het verleden stond Van der Kraan zelf talloze malen bij de zendmast af te tellen naar nul. Ze beseft nu pas hoe veel werk achter de schermen is verzet voor dit kerstboomfeestje. ,,Als je daar op het veld staat, heb je het niet in de gaten. Ik ben nu twee maanden voorzitter, maar dit heb ik me nooit gerealiseerd.”

Het moet anders

Ook dit jaar waren er financiële hobbels te nemen. Van de Kraan vindt dat het anders moet. ,,We kwamen ook nu voor de vraag te staan: wat doen we? Toen hebben we gezegd, we gaan er voor. Maar we willen heel graag samenwerken met andere organisaties als de Winterfair. Dan wordt dit wellicht financieel beter te dragen. Misschien is de 25e keer volgend jaar een mooi moment..”

Van de Kraan genoot van haar rol op het podium. ,,De sfeer is altijd goed. Je ziet vriendschappen ontstaan, de eerste kussen worden gegeven. Dat doet de boom. De komende weken gaan we de boom weer in alle glorie zien. Jammer dat het vanavond niet lukte.”

Volledig scherm De kerstboom brandt, maar door de mist is het niet te zien. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.