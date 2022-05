De kleine Anne had geen idee dat hij een vader had en kon hem dus onmogelijk verraden aan de Duitsers

Ouderen spelen hun eigen theater­voor­stel­ling (en het is helemaal niet erg als je je tekst vergeet)

Ouderen in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht hoeven zich niet te vervelen: iedere week krijgen zij van theatermaker en -docent Simone van Laar theaterles. Op 3 juni is hun voorstelling te zien. Vijf vragen aan Van Laar.

15:15