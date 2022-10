De Kwinkelier in Bilthoven raakt vol: Action, Basic-Fit en HEMA vestigen zich in winkelcentrum

In 2017 kwam er een akkoord over het Bilthovense winkelcentrum. Het mocht worden uitgebreid en vernieuwd. Dat duurde even, maar in 2021 werd de laatste fase ingezet.

Begin 2023

Inmiddels is de verbouwing af en kunnen winkelketens zich weer opnieuw gaan vestigen in de Kwinkelier. Kruidvat deed al eerder dit jaar; en nu is het de beurt aan de Action, Basic-Fit en de HEMA. Zij zullen zich deze maand in het winkelblok, waar eerst de bibliotheek zat, gaan vestigen. De begane grond van het winkelcentrum is daarmee volledig verhuurd.