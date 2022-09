De Leckere bestaat 25 jaar! Hoe de bierbrouwerij door bakker Eric van de ondergang werd gered

Voor dit orkest hoef je geen noot te kunnen lezen, en het klinkt nog óók: ‘Drempel is zó laag, dat durf ik wel’

Kun je in twaalf weken tijd een orkest voor publiek laten optreden waarvan de leden nooit eerder één noot hebben gespeeld op hun instrument? Jazeker, in Schalkwijk is dat gelukt. En geloof het of niet: het klonk nog ergens naar óók.

11 september