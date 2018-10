De lekkerste paella van Nederland vind je in IJsselstein

Voor lekker paella hoef je niet meer per se naar Spanje. Tapasbar La Cosina de España in IJsselstein maakt volgens het Spaans Verkeersbureau en Turismo de Valencia de beste paella van Nederland.

En dat is geen geringe prestatie, want Alberto Lopez Silvosa (46) en Monique van Lonkhuijzen (48) namen het op tegen Spaanse specialiteitenrestaurants uit heel Nederland. Alberto – afkomstig uit Galicië in Noord-Spanje, maar vanaf zijn zevende woonachtig in Madrid – kreeg de liefde voor koken mee in het familierestaurant in Madrid, waar hij vanaf zijn twaalfde meehielp.

Rond de eeuwwisseling leerde hij Monique kennen en twee jaar later kwamen ze naar Nederland. Daar hadden ze tot aan 2011 een onlinereisbureau, maar Alberto’s droom was een eigen tapasbar. Een eerste stap daartoe was het eigen pand aan de Vingerhoekhof, dat ze eind oktober 2013 konden kopen. De eerste jaren was het alleen afhalen, maar in augustus 2017 besloten ze hun eigen tapasbar te beginnen: La Cosina, Spaans voor keuken.

Het geheim zit in de bouillon

Het geheim van een goede paella is volgens Alberto de bouillon, waarin de rijst wordt gekookt. ,,Daar zit de liefde voor het gerecht in verwerkt.’’ Zelf gebruikt hij onder meer kreeft, zeeduivel en de speciaal uit Valencia geïmporteerde moralla-vis.

Er is niet één specifieke paella, vertelt Alberto. ,,De samenstelling hangt af van de regio in Spanje.’’ Wel is er een gouden regel: het vlees of de vis moet door de man via jacht of visserij verkregen zijn. Dat hangt samen met de naam, legt Alberto uit: ,,Het woord paella is afgeleid van para ella (voor haar): de man schoot of ving het eten dat de vrouw vervolgens bereidde.’’