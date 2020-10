De lockdown valt je zwaar? Jouw konijn voelt zich altijd zo!

Als ik aan dieren in een eeuwige lockdown denk, denk ik aan dieren uit de vee-industrie, niet aan huiskonijnen.

,,Dat is begrijpelijk, maar bij landbouwhuisdieren wordt vaak goed gemonitord hoe het met ze gaat. Er is veel kennis en bereidheid om voor die dieren te zorgen, ze zitten alleen in een systeem wat weinig ruimte biedt het dier centraal te stellen. Kijk je naar gezelschapsdieren, is dat andersom; veel aandacht voor het dier, maar is het punt van kennis een probleem. Mensen benaderen de situatie van dieren vanuit hun eigen perspectief, niet vanuit dat van een dier.’’