De lustopwekkende muziek van Frans Bauer

Want Frans beklom gisteren de trappen van de Domtoren om het opwindende Heb je even voor mij te zingen, daarbij op het carillon begeleid door stadsbeiaardier Malgosia Fiebig. De laatste zal vast wel eens hebben gedacht: heb ik dáár nu een jarenlange muziekopleiding voor gevolgd? De popdeuntjes die ze de afgelopen jaren van de Dom doet schallen, moet ze tenslotte met de kleine teen van haar linkervoet kunnen spelen, terwijl ze achterover gezakt in haar luie stoel met familie in Gdánsk telefoneert.



Maar Fiebig is een vrouw van het volk. In een vraaggesprek zei ze ooit: ,,Ik wil niet dat mijn spel voor een kleine groep mensen is. Vermoedelijk spreek ik meer mensen aan met pop dan met Mozart." En Frans Bauer is een man van het volk, met wie je meer, maar vooral ándere mensen aanspreekt dan met de levensmoede VPRO-pop van Radiohead, die vorige maand nog van de Dom dwarrelde. Bauers' carrière raakte ooit in stroomversnelling door zijn duet met Utrechts eigen Marianne Weber. Nu heeft hij weer een muzikale partner in de stad. Frans & Malgosia. Ik vind het een prikkelende, opwindende gedachte.