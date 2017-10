De magie van een baby

Politiek verontwaardigd over misstanden Utrechtse taalschool

4 oktober De SP in de Tweede Kamer en meerdere partijen in de Utrechtse gemeenteraad reageren verontwaardigd op de misstanden rond de Utrechtse taalschool Maximaal Taal. Het AD publiceerde vandaag een onderzoek waaruit bleek dat een van de oprichters van de taalschool ook werkte als ambtenaar bij de gemeente. Hij is wegens belangenverstrengeling ontslagen.