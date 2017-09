'De Meern is geen afvalput van Utrecht'

Utrecht maakten we toch samen? Maar als het over een tippelzone of een windmolenpark gaat, ineens niet. Het enige waar je hier als bewoner echt over mag participeren, is of je wel of geen heg om de voetbalkooi wilt. Waarom is niet alle wijkraden in de stad de volgende vraag voorgelegd: ,,Zien jullie ergens in jullie wijk een plek die geschikt is voor een tippelzone?'' Bied daarbij iedere wijk desnoods een deal aan: ,,BASF weg, tippelzone erin?'' Misschien was er dan wel een door de bevolking gedragen locatie gevonden. Maar misschien ook niet. Dan was de conclusie geweest dat woningbouw aan de Merwedekanaalzone gewoon niet mogelijk is of wel, maar dan mét de reeds aanwezige tippelzone.