De Meern vangt binnenkort maximaal 38 Oekraïense vluchtelingen op

Verkopers van kaas en vis niet geholpen met alterna­tief voor omstreden loting stand­plaats

De Utrechtse wethouder Susanne Schilderman (D66) blijft erbij dat bestaande én nieuwe ondernemers evenveel kans moeten maken om per 1 januari 2024 kaas, vis, bloemen of andere waren in de stad te kunnen verkopen. Als de gemeente selectiecriteria voor kraamhouders gaat opstellen, gelden die voor iedereen.