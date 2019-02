De meest gevreesde flitspaal van Nederland staat in Vreeland: 200 boetes per dag

In de buurt Mag je zelf een sticker ‘verboden fietsen te plaatsen’ op je raam plakken?

15:25 Je hebt ze vast weleens gezien of misschien heb je er zelf een: bordjes of stickers achter het raam waarop staat ‘Fietsen verboden’, ‘Hier geen fietsen plaatsen’ of iets in die richting. Je kunt ze overal kopen, maar hoe rechtsgeldig is zo’n sticker nou eigenlijk?