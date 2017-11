‘De melding van de eeuw’ blijkt een ontplofte fietsaccu

Als Abden zich opeens herinnert dat hij de accu van zijn e-bike in de gang aan de oplader heeft gehangen voordat hij ging slapen, wordt de ware toedracht van de ontploffing opeens duidelijk. ,,De brandweer gaat direct weer de woning in. Wanneer ze terugkomen is het duidelijk: aan het stopcontact in de muur hangt het verwrongen overblijfsel van een e-bike-accu. Deze is opengescheurd, de aluminium staven die we zien liggen, blijken de cellen te zijn die eruit geknald zijn.’’



Hoewel de politieblogger dus even dacht dat hij hier te maken had met ‘de melding van de eeuw’, zegt de agent blij te zijn dat het meest voor de hand liggende scenario, dat van de bommenmaker, niet is uitgekomen. ,,Zo zie je maar weer welke invloed de tijdsgeest op je heeft. Scenariodenken is een waardevol middel om mentaal voorbereid een incident in te duiken. Mits je in je achterhoofd houdt dat elke melding gekleurd en onvolledig is, en sterk kan afwijken van de werkelijkheid. Open vragen stellen en met een open vizier de mensen tegemoet treden blijft essentieel. Vooroordelen hebben ons nog nooit geholpen.’’