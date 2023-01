De natuur én kerstmis zijn wreed, dacht Jerry terwijl half Utrecht naar het kerstbomenkerkhof ging

Utrechters slaan in 2022 massaal IPA-bier, slagroom en rookworst in, Amersfoort op exotische tour

Picnic-klanten in Utrecht sloegen als enige in Nederland afgelopen jaar massaal IPA-bier in. Ook slagroom en rookworst vielen in de smaak bij Utrechters. Amersfoorters zochten haar producten juist buiten de landsgrenzen. Dit en meer blijkt uit de analyse van boodschappenbezorgdienst Picnic.

4 januari