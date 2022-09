Dé nieuwe hotspot op verloederd Smakkelaarsveld laat op zich wachten: ‘Dit vinden wij ook niet leuk’

Column Jerry is blij dat zijn stadsie is uitgeroe­pen tot beste fietsstad, maar mist de chaos (en vrijheid) van vroeger

Voor de tweede maal is Utrecht uitgeroepen tot ‘de beste fietsstad van de wereld'. Of om het nog indrukwekkender te laten klinken: de stad is opnieuw als eerste geëindigd op de Global Bicycle Cities Index. Je zou zeggen: da’s een gelopen race.

12 augustus