De nieuwste aanwinsten van Het Utrechts Archief: ‘Bijna wekelijks meldt zich wel iemand aan de balie’

toen en nu Dat de bus onder de Domtoren door reed, vonden we zo normaal dat we vergaten er foto’s van te maken

Een buschauffeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf maakt in 1982 een proefrit door de stad met de nieuwe DAF-bus. En ja, daarbij rijdt hij ook even onder de Domtoren door. Logisch, want die bussen worden straks ook ingezet op de stadslijn 2. Dus het moet wel passen.

3 augustus