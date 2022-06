De ondergang van het Witte Dorp: ‘Ze laten je gewoon stikken en maken er een asociale wijk van’

‘Leefbaarheid, dat eist de Utrechtse wijk Sterrenwijk’, schreef het Parool van vrijdag 22 mei 1970. Een actiecomité had alle bewoners opgeroepen in buurthuis ‘De Keerkring’ bijeen te komen om de krachten te bundelen. Veel Sterrenwijkers klaagden over de slechte staat van de witte huisjes die vijftig jaar eerder als noodwoningen waren gebouwd.



Het aantal gebreken had zich in de loop der jaren aardig opgestapeld: vochtdoorlatende daken, verwaarloosde voortuinen, vochtige muren, onvoldoende bergruimte en de aanleg van een nieuwe weg die een gevaar was voor kinderen. ‘Mijn huis is zo lorrig gerepareerd dat het steeds meer in verval raakt’, aldus de heer J. Bredewoud in de krant.