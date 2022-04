De onmogelijke keuze van Sergej (31): voor jaren het leger in Oekraïne, of helpen vanuit Nederland

Het is een van de moeilijkste beslissingen die hij in zijn leven heeft moeten nemen. Een maand geleden nam hij in Utrecht afscheid van zijn vrouw Ira, dochter Sylvia (5) en zijn vijf maanden oude zoontje Sergej jr. om in zijn thuisland Oekraïne te gaan vechten. In een met eten, medicijnen, verband, kleding én militaire spullen uitpuilende vrachtwagen reed hij via Polen naar de grens.