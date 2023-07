De Parade komt weer naar Utrecht, vanaf 28 juli weer tientallen voorstelling in Moreelsepark

‘Straatweg­moe­der’ Sandra neemt geen blad voor de mond: wie zich misdraagt, krijgt een opmerking

Ze is het type dat je met een innemende glimlach vriendelijk doch dringend verzoekt je rotzooi op te ruimen. Sandra Wermuth (62) is ‘straatwegmoeder’ op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht.