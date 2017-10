De politie wordt uitgedaagd: 'Gedurfd om politiebusje in brand te steken'

Er hangen bordjes in de wijk die waarschuwen geen overlast te veroorzaken. Ook surveilleert de politie er regelmatig. Van een samenscholingsverbod is volgens de gemeente geen sprake omdat dan alle groepsactiviteiten verboden zouden zijn. Dat is niet het geval.



De laatste weken viel het juist mee met de overlast, zegt Bert Wielders van de Buurt Bestuurt, een project waarbij bewoners meer over hun eigen buurt te zeggen krijgen. Wielders is ook degene geweest die de beginnende brand in de politiebus bluste. Onbekenden gooiden tegen middernacht de achterruit in en gooiden iets brandbaars naar binnen. Agenten waren toen juist op surveillance in de buurt. Wielders: ,,Ik hoorde glasgerinkel en ben erheen gegaan met de gieter om het te blussen.’’