De politiek vindt het ‘te duur’, maar toch gaat dit voedselbos er komen

,,Dat plan past in de ideologie van ons bedrijf: we willen onze ecologische voetafdruk compenseren door bos aan te planten. Dit is een ongelooflijk mooie plek met de Lek dichtbij. Het ligt voor ons heel centraal en er is een bushalte vlakbij. We hebben veel kavels op het oog gehad, maar er mankeerde eigenlijk altijd wat.’’

Eigen rommel opruimen

ICS heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven en adviseert overheidsorganisaties in de zorg, onderwijs, sport en welzijn op het gebied van huisvesting. Remijnse: ,,We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. We willen laten zien dat je je eigen rommel moet opruimen. Dat klinkt ideologisch, maar dat is ook ons verhaal. Een project als dit zal nooit kostendekkend zijn, we moeten ook nog bomen planten, maar het geld verdienen we met ons bureau. Het voedselbos gaat straks productie opleveren. Het beheer dat nodig is kunnen we betalen uit de opbrengst.’’