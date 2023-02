De ‘rookvrije’ mascottes zijn gevaarlijker voor een kind dan een rokende ouder op rand van de zandbak

FC Utrecht komende weken zonder smaakmaker Can Bozdogan

Middenvelder Can Bozdogan kan voorlopig niet in actie komen voor FC Utrecht. De vaste basisspeler heeft op de training een knieblessure opgelopen en is de komende weken niet inzetbaar. De 21-jarige Duitser speelde in 18 van de 22 competitieduels van Utrecht mee dit seizoen.