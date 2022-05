De smaak van Italië en een drupje van de chef, maar de finishing touch ontbreekt bij Alberto’s

Na een melting pot-seizoen hijsen we voor aflevering 40 toch weer eens de Italiaanse vlag. Op het Molenplein in Nijkerk om precies te zijn, want daar zou Albert Hotzky met zijn restaurant Alberto’s Italian het verschil maken.



‘Not just another Italian’ staat geschreven op de website en de eerste pagina van de menukaart. Stoere praat of zelfverzekerde trots? Voldoende reden in ieder geval om Albert(o) de Italiaanse maat te nemen met een bestelling nationale klassiekers.