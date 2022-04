De spieren worden strammer maar bij Oriënt dansen ze na 50 jaar nog volop

,,Het is gewoon een heel fijne groep’’, zegt voorzitter Lisette Couwenberg-Vandersteen (66) over de dansers met wie ze tot wel vier decennia terug lief en leed deelt. ,,De betrokkenheid is groot, voor de kostuumfoto kwam iedereen’’. Met haar medebestuurders deed ze er de afgelopen twee jaar – er kon vanzelfsprekend niet gedanst worden – alles aan om het clubgevoel intact te houden. ,,We brachten iedere week een nieuwsbrief uit en plaatsten dansfilmpjes online. En omdat we geen nieuwjaarsbal konden houden, brachten we een kerstpakket. Toevallig had het Kruidvat ‘Oriënt- handzeep’ in de aanbieding’’.