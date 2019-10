De steun voor ‘brandstichter’ Gert S. is onvoorwaardelijk. Maar hij blijft in de cel

Gestoken in warme trui, spijkerbroek en hippe sneakers zegt Gert deze woensdagmiddag niet veel. Hij laat het woord vooral aan zijn advocaat, die uitgebreid op alle beschuldigingen ingaat. Maar als Gert even niet stoïcijns voor zich uitkijkt of stilzittend luistert, dan komt hij fel uit de hoek. ,,Stop met allerlei theorieën de wereld inslingeren en laat mij naar huis gaan.” Hij richt zich tegen zowel de officier van justitie als de rechtbank.

Twee rijen achter Gert luistert zijn ex-vrouw Patricia op de publieke tribune gespannen mee naar alles wat deze middag passeert. Net als tientallen vrienden, kennissen en familieleden van de verdachte. Gert bedankt hen hardop voor hun aanwezigheid en zegt het zonder hun niet aflatende steun niet te redden.

Voor hem op tafel ligt een stapeltje A4-tjes, die hij helemaal vol heeft geschreven. Gert is van plan vandaag heel wat te zeggen. Maar daar krijgt hij van de rechtbank niet de tijd voor die hij wenst. Wat hij wel kwijt kan van zijn eigen tekst, is een vraag die hem bezig houdt: of de officier van justitie zich wel beseft wat ze allemaal beweert over hem.

Achter zijn computer

Gert benadrukt dat hij tot het allerlaatste moment thuis in ’t Goy achter zijn computer zat op 6 juni van dit jaar, voordat hij om 12.13 uur de deur achter zich dicht trok om samen met zijn ex naar therapie te gaan. ,,Daar is ook bewijs voor.” Dat voor zijn vertrek ook nog eens tijd zou hebben gehad om brand te stichten, die suggestie werpt hij verre van zich. Onmogelijk volgens hem.

Daar denkt de officier van justitie heel ander over. Minstens zo stellig zegt zij: ,,Het is absoluut en aantoonbaar niet aannemelijk dat een ‘derde’ deze brand zou hebben gesticht.” Daar voegt zij aan toe dat in tegenstelling tot de beweringen van advocaat Tim Vis wel degelijk kans op herhaling bestaat, als Gert op dit moment op vrije voeten zou komen. ,,De psychiater en psycholoog spreken van ‘aanpassingsstoornis’ en een chronisch angstige en sombere stemming.”

Tim Vis vindt deze uitlatingen ongehoord. ,,Die aanpassingstoornis dateert van de periode na zijn ‘coming-out’ van begin 2018. Dat staat ook in het rapport. Op deze manier criminaliseert de officier Gert zijn homoseksualiteit.”

Volledig scherm Advocaat Tim Vis (links) en zijn cliënt boer Gert S. voor de rechtbank. © Adrien Stanziani

De rechtbank benadrukt niet om de verdenking heen te kunnen dat Gert betrokken is bij de branden. ,,Dat betekent niet dat u het gedaan hebt. Het maatschappelijke belang gaat nu boven uw persoonlijke belang.’’ Tegen alle bedrukte ‘supporters’ van Gert zegt Vis na het besluit om hem langer vast te houden dat dit ‘een slag’ is. ,,Maar houd moed. De zaak is niet verloren.”

Spookproces

Vis zegt hoop te putten uit het extra onderzoek dat de rechtbank wil naar de mogelijkheid dat een ‘derde’ betrokken is bij de branden. Vis ziet hier in het strafdossier ook volop aanleiding toe. Hij spreekt van ‘een spookproces’. ,,Doel van onderzoeksteam was het verkrijgen van de nodige bewijslast tegen deze verdachte. Dit onderzoek is van meet af aan helaas besmet door tunnelvisie.” Hij spreekt uit ‘goede hoop’ te hebben dat de politie nu ‘alsnog goed onderzoek’ gaat doen.

Ex-Patricia kan haar tranen niet bedwingen, als ze hoort dat de man van haar twee kinderen in voorarrest blijft. Bijna wekelijks bezoekt ze hem in de gevangenis. Haar steun en die van vrienden en kennissen is onvoorwaardelijk. Ze geloven niet dat Gert een brandstichter en moordenaar van zijn dieren is. Gert zelf zegt weer aan het werk te willen, zijn kinderen weer te willen zien. Terneergeslagen druipt hij af, terug richting zijn cel.