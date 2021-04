De tweede naam van Bas is ‘verzamelen’: ‘Ik heb 70.000 platen, (strip)boeken, cd’s en dvd’s’

Bas, jij tilt het verzamelen naar een zelden vertoond niveau. Vertel eens?

Bas: ,,Verzamelen is mijn tweede naam. Zolang ik me kan herinneren heb ik al een verzamelwoede. Ik was 11 en toen kocht ik met mijn ‘verzamelde’ zakgeld drie platen: Bryan Adams, Golden Earring en ZZ Top. Inmiddels heb ik ruim 70.000 items: platen, (strip)boeken, cd’s en dvd’s. Ik noem mijzelf een informatiedrager-verzamelaar. Mijn verzameling is heel breed: van Bach tot Slash en van Suske en Wiske-strips tot boeken over Europese tuinkunst. Mijn topstuk is een plaat van Iron Maiden: Somewhere in Time. Met die plaat is mijn liefde voor muziek echt begonnen. Ik heb alleen een hekel aan Top 40-muziek, dat komt mijn huis niet in.’’