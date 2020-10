De vader van Sandra (26) pleegde zelfmoord, haar moeder heeft borderline en daarom helpt zij nu kinderen met een moeilijke jeugd

Gezin dat geteisterd wordt door vocht en stank in Ondiep, krijgt nieuwe woning in Leidsche Rijn

30 oktober De Syrische familie Hassan krijgt een nieuwe woonplek in Leidsche Rijn. Het gezin beklaagde zich zaterdag in deze krant over de stankoverlast en vochtplekken in hun woning aan het Boerhaaveplein in de Utrechtse wijk Ondiep.